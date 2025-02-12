Osmaniye’de hemzemin geçitte yük treni ile hafriyat kamyonu çarpıştı, kazada kamyon şoförü hafif yaralandı.

Kaza, Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Bahçe ilçesinden Osmaniye istikametine giden yük treni ile Yarbaşı Beldesinden Osmaniye yönüne giden hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyondan çıkarılan sürücü olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.