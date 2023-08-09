Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından aşure etkinliği ve yöresel kilim dokuma sergisi düzenlendi.

Cebeli Bereket Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılışına Vali Erdinç Yılmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun programa katılan konuklarla bilgi verdi.

Yöresel motiflerin işlendiği Karatepe kilimlerinin elde dokunduğunu ifade eden Müdür Torun, “Türk medeniyetleri döneminden bu yana devam eden kilim kültürü, yaşamaya devam ediyor. Kilimlerimizde kök boya kullanılmakta ve bu özelliği ile rengi solmamakta, hatta kullanıldıkça canlanmaktadır” dedi.

Vali Erdinç Yılmaz da herkesin aşure gününü kutlayarak, bereketli bir yıl olması dileğiyle aşure kazanını karıştırdı. Ardından, İl Müftüsü Ali Çakmak dua etti. Daha sonra yöresel kilim dokuma sergisini gezen Vali Yılmaz, unutulmaya yüz tutmuş yöresel kilim dokuma kursunun yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yılmaz, 6 Şubat depremlerinden sonra Osmaniye yaşayan depremzede vatandaşlarımıza yaptığı desteklerinden dolayı Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya Karatepe kilimi hediye etti.

Konuklara aşure ikramının ardından program sona erdi.