Kahramanmaraş merkezli depremlerin 13. gününde Osmaniye’de enkaz temizleme ve vatandaşların güvenli bölgelere yerleşim çalışmaları sürüyor. Havadan görüntülenen Osmaniye’de enkazlar iş makinaları ile kaldırılırken depremin izleri havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 13. gününde Osmaniye’de enkaz temizleme ve vatandaşların güvenli bölgelere yerleşim çalışmaları sürüyor. Havadan görüntülenen Osmaniye’de enkazlar iş makinaları ile kaldırılırken depremin izleri havadan görüntülendi.

Osmaniye’de ilçeler ile birlikte 339 binanın yıkıldığı 991 kişinin hayatını kaybettiği depremde, 2 bin 606 kişi yaralı olarak kurtuldu. Osmaniye Valiliği, Osmaniye Belediyesi ve çevre illerden desteğe gelen yerel yönetimler, AFAD, Kızılay, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilde yaşanan yıkıcı depremin izleri hızla silinirken, yaralar sarılıyor. Esenevler, Rahime Hatun, Rızaiye, Yıldırım Beyazıt ve Adnan Menderes mahallelerinde büyük hasara ve yıkımlara neden olan depremin ardından birçok bölgede enkazlar kaldırılırken ağır hasarlı 332 binada yıkım çalışmaları sürüyor.

Rızaiye Mahallesinde oturan ve evi hasar gören İbrahim Değer yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi.

Büyük bir afet atlattıklarını, dimdik durarak bu sürecin hep birlikte atlatılacağını ifade eden Osman İlengiz de “Kendi yaptığım binada hasar olmadı. Burada ülke olarak büyük bir afet yaşadık. Benim çocukluğumda burası köy gibiydi şimdi şehir oldu. Büyük bir afet atlattık. Çok şükür yaşıyoruz bir daha hiç kimse böyle bir afet yaşamasın. Millet olarak dimdik duracağız, şükredeceğiz” dedi.

Osmaniye’de esnaf ve vatandaşlar yaraları sararak depremin izlerini silmeye çalışırken, bazı vatandaşların parklarda namaz kıldığı görüldü.