Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılına özel olarak hazırlanan “Yeter ki Vatan Kurtulsun” tiyatro oyunu seyircisiyle buluştu.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılına özel olarak hazırlanan “Yeter ki Vatan Kurtulsun” tiyatro oyunu seyircisiyle buluştu.

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan tiyatro ekibi tarafından Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, 50 kişilik kadro tarafından 4 perde olarak sunuldu. Tiyatro eğitmeni Serap Kars’ın hem kaleme aldığı hem de yönetmenliğini üstendiği oyunda vatan için canlarını feda eden şehitler anıldı. Yoğun katılımın sağlandığı oyun beğeniyle izlenirken seyircisinden de tam not aldı.

Kaleme aldıkları oyunda amaçlarının şehitleri anmak olduğunu belirten tiyatro eğitmeni Serap Kars, “Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde yazdığımız anlamlı bir oyunu sizlere sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bizlerle paylaştığınız için siz değerli misafirlerimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca kültürel canlılığı arttırmak ve sosyal gelişime katkı sağlamak amacıyla Osmaniye Belediyesi Eğitim Merkezi Tiyatro topluluğunun kurulmasında ve oyunun sahnelenmesinde bizlerden katkılarını esirgemeyen Osmaniye Belediyesi’ne de teşekkür ederiz” dedi.