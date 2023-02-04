Osmaniye’de Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı sonucunda çeşitli branşlara yönlendirilen 37 sporcuya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri dağıtıldı.

Osmaniye’de Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı sonucunda çeşitli branşlara yönlendirilen 37 sporcuya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri dağıtıldı.

Yetenekli sporculara malzemeleri Vali Erdinç Yılmaz tarafından verildi. Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, projenin 2018 yılında başladığını belirterek, Türkiye’de bütün illerde olduğu gibi Osmaniye’de de yapılan yetenek taraması sonucunda çocukların hangi spor branşına uygun olacağının belirlendiğini ve buna göre yönlendirildiğini kaydetti. Sporcuların yönlendirildikleri sporlara devam etmeleriyle Türkiye sporuna yeni yetenekler, başarılı sporcuların kazandırılmış olacağını da belirten İl Müdürü Acar, 2022-2023 döneminde 11 bin 200 başvuru yapıldığını ve bu öğrenciler arasından taramalar neticesinde belirlenen 552 yetenekli sporcunun eğitimlerinin devam ettiğini kaydetti. Branşlara yönlendiren 37 sporcuya içerisinde, eşofman takımı, antrenman tişörtü, ayakkabı, çorap, şapka, boyunluk, şort ve havlunun olduğu sırt çantasından oluşan spor malzemelerin verileceğini ifade eden Acar, sporda en büyük destekçi olan ailelere ve tüm sporculara başarılar diledi.

Vali Erdinç Yılmaz, konuşmasında çocukların spora yeteneklerinin erken yaşta tespit edilmesinin ve onların spora yönlendirilmelerinin önemini vurgulayarak, “Osmaniye sporda çok güzel sonuçlar elde ediyor. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte sporcularımızın başarıları daha da artarak devam edecek. Bu gayretimiz sürüyor. Çok Amaçlı Spor Salonumuz bu anlamda sporcularımızın başarısına çok katkıları olacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz heyecanla istekle çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Tüm sporculara başarılar dileyen Vali Yılmaz, çocuklarını spora yönlendiren ve bu konuda onlara destek veren ailelerine teşekkür etti. Sporcuların gösterilerinin ardından Vali Erdinç Yılmaz, sporculara malzemelerini dağıtarak, başarılar diledi.