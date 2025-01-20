Depremin yaralarının sarıldığı Osmaniye’de, evleri yıkılan vatandaşların "Yerinde Dönüşüm Projesi" çerçevesinde yapımına başlanan köy evlerinin yapımı hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuranlar, devletin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle kendi konutlarını inşa ediyor. Düziçi ilçesi Farsak ve Alibozlu köylerinde evleri yıkılan vatandaşlar devletin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle konutunu inşa etmeye başladı. Depremde hasar gören evinin yerine yenisini inşa etmeye başlayan hak sahibi vatandaşlar yakın zamanda sıcak evlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Devletin ödeme noktasında her türlü kolaylığı sağladığını söyleyen Adem İslah, "Babamın ve annemin evi yıkılmıştı 6 Şubat depreminde. Allah devlerimize, milletimize zeval vermesin tekrar yenisi yapıldı. Bitmek üzere son aşamasına geldi. Ödeme planında sıkıntı yok devlet zaten bunun yarısını hibeye veriyor, yarısını da biz ödeyeceğiz onu da 10 yılda ödeyeceğiz. Örneğin bu ev bin 500’e mal olduysa 750 devletimiz ödeyecek diğer yarısını da biz ayda ne düşerse küçük küçük ödeyeceğiz onu da 10 yılda ödeyeceğiz" dedi.

Deprem sonrası verilen konteynerde yaşadığını yakın zamanda yeni evine geçeceğinin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Cennet İslah ise, "Depremde benim de evim yıkıldı konteynerde kalıyorum. 10 tane çocuk büyüttüm, evimiz de yapılıyor. Sağ olsun var olsun ayağına taş değmesin devletimizin el uzattı bize, ben şuradaki konteynerde yaşıyorum" diye konuştu.

Depremde evinin yıkıldığını ve projeden yararlandığını söyleyen Hilmi İslah da, "Benim de evim yıkılmıştı devletimize müracaat ettik, evimiz olduğu yere yeniden evimizi yapıyoruz. Şu anda evimiz bitmek üzere çalışıyoruz çok şükür Allah devletimize zeval vermesin" dedi.