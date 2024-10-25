Osmaniye’de "Fıstık Festivali" programı çerçevesinde Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü tarafından "Osmaniye Yer Fıstığı Paneli" düzenlendi.

Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Osmaniye Yer Fıstığı Paneli" Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Panele Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin Çakal, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, üreticiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tanıtım filmi gösterildi.

Panelde konuşan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin Çakal, "Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitümüzde, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitümüzde şimdi de Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitümüzde çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Şu anda resmi kayıtlı elimizde 12 çeşit var, bunların 7 tanesi bizim enstitülerimizin çeşitleri. İnşallah önümüzdeki günlerde bunlara verimi ve yağ oranı daha yüksek yeni çeşitler de ilave edilecek. Sadece çeşit olarak değil tarladan sofraya geçecek süreçler arasında da birçok araştırmalar yapılacak, yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek "dedi.

Belediye olarak en önemli ürünümüz olan yer fıstığının tanıtılması için çalıştıklarını söyleyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Bu tarihi ürünümüze sahip çıkalım, yol haritamızı belirleyelim. Biz de Osmaniye Belediyesi olarak bu ürünlerin yetiştirilmesinden pazarlanmasına, tanıtılmasına varıncaya kadar, kamu olsun, özel sektör olsun, üniversitemiz olsun elbirliğiyle destek olalım" dedi.

Şehrimizin en önemli ürünü olan yer fıstığının festivali düzenlemesi şehrimiz için çok önemli olduğunu söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Türkiye’de yer fıstığının işleme merkezi, piyasası yüzde 90 Osmaniye’de. Tescilli bu ürünümüzün gelecekte de bu öncülüğünü hep sürdürebilmesi açısından bu panelin geleceğe ufuk tutma anlamında, yol gösterme anlamında bize çok değerli bilgiler sunacağını düşünüyorum. Burada bu bilgileri sunacak olan değerli bilim insanlarımıza yer fıstığımıza, tarımımıza, Osmaniye’mize yapacakları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yer Fıstığı Festivali yapma kararı alan Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Yer Fıstığı Festivali’nin yapılacak olması nedeniyle de bu panel düzenlendi, emeği geçen bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.

Panelde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Arıoğlu "AR-GE ve İnovasyon Çalışmaları", Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Işılay Lavkor "Aflotoksinle Mücadele Yöntemleri", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Ünal Turhan "Gıda Güvenliği ve Önleyici Yöntemler", Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu "Yer Fıstığında Ticari Ekosistem ve Yatırım Önerileri" konulu konuşmalarını gerçekleştirdiler.