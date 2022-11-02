Olay, merkez Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinde tavuk yedikten sonra kusma ve ateş şikayeti baş gösteren aynı aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Osmaniye’de aynı aileden 7 kişi, yedikleri tavuktan zehirlenerek hastanelik oldu. Tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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