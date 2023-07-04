Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, şehirde yürütülen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 29 farklı branşı ile yaz döneminde de gençleri beklerken, düzenlenen törenle açıldı.

Osmaniye’de 29 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, spor okullarının yaz dönemi düzenlenen törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinlik tekvando, çim hokeyi ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, ‘‘Eğitim öğretim sürecinizi tamamladınız, milli eğitimdeki çalışmalarınız tamamlandı yaza girdik. Yazın da bizlerle beraber olmak için hepiniz buradasınız öncelikle spora ayırdığınız zaman için bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yıllarca ben de antrenörlük yaptım, hep çocuklarıma bir söz söyledim, milli eğitim olmazsa olmazımız ama spor da bir kuşun iki kanadı gibi düşünün. Biz milli eğitim bir elmanın iki yarısı gibiyiz, milli eğitim olmazsa olmaz, gençlik spor olmazsa olmaz hayata hazırlanmak için Milli Eğitim’den almış olduğunuz eğitimin yansıra eğer sporla beraber sporla hemhal olduğunuz zaman geleceğimizi çok daha güçlü hale getirmiş oluruz. Bir kuşun tek kanadıyla uçamayacağı gibi bir kanadınız milli eğitim olsun diğer kanadınız gençlik spor olsun. Yaz boyunca inşallah beraber olacağız eğitim öğretim sürecinde yaşamış olduğumuz o yoğunluğu burada deşarj olacaksınız, sporla çok güzel bir hayata tutunacaksınız. Biz sizleri ama yaz boyunca çalıştırdıktan sonra hocalarımız bırakmayacaklar, okul dönemimize göre de hafta sonları antrenmanlara devam ettireceğiz. Sadece yaz döneminde sporunuzu yapıp da hadi bana Allah’a ısmarladık demeyin. Spor bir yaşam tarzı haline getirmeniz lazım sağlığımız için de dinamik bir toplum oluşturmak açısından da spor olmazsa olmazımız olsun. Umuyorum güzel bir süreç yaşayacağız, yarınlarda belki aramızda çok büyük başarılara imza atacak genç yeteneklerde hocalarımız tespit edecekler. Biz o çocuklar performans sporcularımızla daha çok zaman ayırarak daha çok başarılara imza atmak için birlikte mücadele edeceğiz"dedi.