Osmaniye’de vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan yılan kartalı, tedavi altına alındı.

Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyünde vatandaşlar, yol kenarında bir kuşun uçamadığını fark etti. Yılan kartalı olduğu belirlenen kuş bulunduğu yerden alınarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü. Burada bir süre koruma altına alınan yılan kartalı, daha sonra bakım ve tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde veteriner hekim tarafından muayene edilip tedavisine başlanan kuşun, uçma gücünü kazanması sonrasında yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.