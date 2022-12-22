Kızıl şahin ve ak çaylak, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Osmaniye Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırılan kızıl şahin ve ak çaylak tedaviye alındı.

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Merkez Hemite köyünde bulunan kızıl şahin ve Değirmenocağı köyünde bulunan ak çaylak, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Osmaniye’de vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin ve ak çaylak tedaviye alındı.

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