Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 20 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Düziçi ilçesinde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına inşa edilen 20 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Vali Yılmaz, “Düziçi ilçemizin Bayındırlı köyümüzde yaptığımız köy deprem konutlarımızın olduğu alandayız. Bugün hemşehrilerimize 20 konutumuzun anahtarını teslim ettik. Onları mutlu görmek, huzur içinde görmek bizleri çok mutlu ediyor. Onların mutluluklarına katkı sağlayabilmek, yüzlerini güldürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Konutlarımız çok güzel, hemşehrilerimizin huzur içinde, sağlıkla, güven içinde oturabilecekleri konutlar. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.