Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen iş kazasında bir işçi, vinç altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, Düziçi-Osmaniye karayolunun Çamiçi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki Özcan Can isimli işçi, çalıştığı şantiyede vinçle yük kaldırma işlemi sırasında geri gelen vincin çarpması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Olayın hemen ardından kazaya karışan vinci kullanan sürücü Ali A., 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlilerince yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun kritik olduğu öğrenilen Özcan Can, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.