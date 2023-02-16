Osmaniye’de hasarlı olduğu tespit edilen evler, sahiplerince boşaltılıyor. Bazı depremzedeler kentten ayrılırken, bazıları da eşyalarını buldukları depolara yerleştiriyor.

Osmaniye’de hasarlı olduğu tespit edilen evler, sahiplerince boşaltılıyor. Bazı depremzedeler kentten ayrılırken, bazıları da eşyalarını buldukları depolara yerleştiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye’de, kontrolü yapılan 32 bin 58 binadan 7 bin 477’sinde hasar tespit edildi, 276 bina için acil yıkım kararı verildi.

Kentte arama-kurtarma çalışmaları sona erince, enkaz kaldırma faaliyetleri de başlatıldı. Depremin en çok etkilediği Esenevler, Yıldırım Beyazıt, Rahime Hatun, Adnan Menderes, Rızaiye ve Mareşal Fevzi Çakmak, 7 Ocak mahallelerinde oturanlar, hasarlı binalardaki eşyalarını asansörle çıkartıyor. Eşyalarını kurtaran bazı depremzedeler kentten ayrılmaya başladı. Bazıları ise eşyalarını buldukları depolara yerleştiriyor.