Osmaniye’de son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen çok sayıda operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13-20 Mart tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 14 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Ev, iş yeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 400 gram skunk, 650 gram toz esrar, 131 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, 4,30 gram eroin ve 16 bin 600 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.