Osmaniye’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, şüphe üzerine durdurularak arama yapılan otomobilde 16 kilo 850 gram, durdurulan yolcu otobüsünde bir yolcunun çantasında 4 kilo 200 gram olmak üzere toplam 21 kilo 50 gram ’skunk’ maddesi ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol üzerinde uygulama noktasında, Mehmet N., Pınar B.,Şervan A.,Nihal A.,Enes Z. ve Murat Y. bulunduğu otomobili durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada, otomobilin bagaj ve koltuklarının altında gizlenmiş 16 kilo 850 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet N., Pınar B. ,Şervan A.,Nihal A.,Enes Z. ve Murat Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tutuklandı. Diğer yandan kontrol noktasında durdurulan, bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada Mustafa A. ait çantada, hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada, 4 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirdi.Gözaltına alınan Mustafa A. adli makamlarca tutuklandı.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan 7 kişi tutuklanırken toplamda 21 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirilirken