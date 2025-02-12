Osmaniye’de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 239 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, Mehmet Akif Ersoy, Kazım Karabekir ve Ulaşlı mahallelerinde bulunan 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

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Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, hassas burunlu narkotik köpeği ile birlikte yapılan detaylı aramalarda, 239 uyuşturucu hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Y. (28) ve S.Ç.(42), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: iha