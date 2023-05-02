Osmaniye’de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 20 ayrı çalışmada 23 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerin ve Kadirli ile Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 346 gram metamfetamin, 30 gram esrar, 18 gram eroin, 7 gram bonzai maddesi ile birlikte 28 sentetik ecza maddesi, 3 tabanca, pompalı tüfek, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.