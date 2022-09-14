Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde Bahçe ilçesine yapılması planlanan “Üstü Kapalı Köylü Pazar Yeri İşbirliği” için anlaşma imzalandı.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde Bahçe ilçesine yapılması planlanan “Üstü Kapalı Köylü Pazar Yeri İşbirliği” için anlaşma imzalandı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hayata geçirildi. Bu çerçevede Osmaniye’nin Bahçe ilçesine yapılması planlanan “Üstü Kapalı Köylü Pazar Yeri’nin İşbirliği Anlaşması” Vali Erdinç Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ve Bahçe Belediyesi arasında imzalandı. Valilik Makamında düzenlenen imza töreninde AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy da yer aldı.

Projeyle ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “Modern üstü kapalı pazar yerlerinin, bireysel hijyen imkânı sağlaması, kontrollü sıkı denetim yapılabilmesi, ambiyansı, gıda hijyen ve güvenliği, çevre kirliliğinin önlenmesi, otopark ihtiyacının giderilmesini sağlamak açısından önemlidir. Bahçe ilçesi Üstü Kapalı Köylü Pazar Yeri’nin toplam pazar alanının toplamı 2 bin 40 metrekaredir. Dükkân alanı 30 metrekare, zabıta bürosu 15 metrekare, çöp toplama alanı 8 metrekare, WC 21 metrekare ve otopark alanı da 510 metrekare olarak planlandı” dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç tarafından verilen bilgilerin ardından Bahçe İlçesi Üstü Kapalı Köylü Pazar Yeri’nin işbirliği anlaşması Vali Erdinç Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ve Bahçe Belediyesi arasında imzalandı.

Projenin Güzel bir proje olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz ise pazar yerinin Bahçe ilçesine hayırlı olması temennilerinde bulundu.