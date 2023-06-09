Osmaniye Belediyesi tarafından üreten kadınların el emeği göz nuru ürünleri satmaları için kurulan Pazar yeri, yeniden açıldı.

Osmaniye Belediyesi, sosyal faaliyetler çerçevesinde, kadınların yaptıkları ürünlerin satışını yapmaları için pazar yeri kurma çalışmalarına yeniden start verdi. Yaklaşık 70 üretici kadın, pazarda yer alabilmek için belediyeye müracaatta bulundu. Daha önce yoğun ilgi gören ve korona virüs pandemisi ve deprem felaketleri nedeniyle bir süre ara verilen pazar alanı için, Adnan Menderes Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Yolu Kapalı Semt Pazarında stant alanları oluşturuldu. Kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri bu alanda satarak aile ekonomilerine yeniden katkı sağlamaya başladı. Her Cuma günü kurulacak olan pazarın saat 08.00 - 18.00 arasında hizmet vereceği ifade edildi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, daha önce üretim yapan kadınların talepleriyle açılan ancak, pandemi ve deprem felaketleri nedeniyle bir süre ara verilen Pazar alanını yeniden hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Başkan Kara, “Ailelerimizin güçlü olması ve güçlü ailelerin sosyal toplumda yer alarak çocuklarını geleceğe daha güzel hazırlayabilmeleri ve yetiştirebilmeleri maksadıyla düzenlediğimiz pazar alanımızı kadınlarımızın hizmetine yeniden sunuyoruz. Üretim yaparak aile bütçelerine katkı sunmak isteyen hemşerilerimize pazar alanımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Pazar alanında kendileri için ayrılan stantlarda, yapmış oldukları ürünlerin satışını yapmaya başlayan kadınlar ise katkı ve desteklerinden dolayı başta Belediye Başkanı Kadir Kara olmak üzere emek veren herkese teşekkür etti.