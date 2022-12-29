Eğitiminde uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı konularında sunum yapıldı. Ayrıca öğrencilere UYUMA uygulamasının tanıtımı yapıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlilerince, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisinde, Yeşilay görevlilerinin de katılımı ile 2 oturumda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına 363 öğrenci katıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından üniversite öğrencilerine narko gençlik eğitimi verildi.

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