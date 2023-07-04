Osmaniye Belediyesi’nin “Sağlıklı ve eğlenceli bir yaz için” sloganı ile bu yıl 13’üncüsünü düzenleyeceği ücretsiz Yaz Spor Okulları için kayıtların sürdüğü bildirildi. Yoğun talep üzerine kayıt tarihi Belediye Başkanı Kadir Kara’nın talimatıyla, 7 Temmuz Cuma gününe kadar uzatıldı.

Osmaniye Belediyesi’nin Sosyal Sorumluluk Projesi olan 7 - 14 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz düzenlenecek olan Yaz Spor Okullarında, basketbol, futbol, voleybol, çim hokeyi, halk oyunları, badminton, bocce, okçuluk, dart, masa tenisi, akıl zeka oyunları ve izcilik branşlarında eğitimler verilecek. Kayıtlarda öğrencilerden kimlik fotokopisi ve veli imzalı başvuru formu isteniliyor. Kayıtlar, belediye girişindeki zemin katta kurulan stantlarda kurs eğitmenleri tarafından yapılıyor. 10 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde yapılacak 13. Yaz Spor Okullarında, öğrencilere belli noktalardan servis imkânı sağlanırken, ayrıca forma takımı hediye edilecek.