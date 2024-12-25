Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’nin yeniden inşası konusunda Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, şehrin geleceği için önemli projeleri iletti.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de şehrin yeniden inşası için Ankara’da bir takım ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti ve Bahçeli’ye Osmaniye’deki projeleri arz etti.

Osmaniye’yi çevresinde parmakla gösterilen bir il yapacaklarını söyleyen Başkan Çenet, “Sayın Liderimizin hayır dualarını ve talimatlarını aldık. Osmaniye’miz için üzerinde çalıştığımız merkez 500 dönüm kentsel dönüşüm projesinin etaplarını arz ettik. Osmaniye’mize kentsel dönüşümler, Küçük Sanayi Sitesi’nin dönüşümü ile ileri teknoloji Biyolojik Artıma Tesisi kurulması ve yaz aylarında azalan su kaynaklarımıza ilaveten Aslantaş Barajı’ndan Osmaniye’mize su getirme proje ve İçme Suyu Arıtma Tesisi kurma işlerimizi Sayın Büyüğümüze sunduk. İnşallah Osmaniye’yi çevresinde parmakla gösterilen bir il yapacağız” diye konuştu.

Osmaniye’de yeni cazibe merkezleri oluşturulacak

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u da makamında ziyaret eden Başkan Çenet, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili detaylı brifing verdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgiler aktaran Başkan İbrahim Çenet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayelerinde Osmaniye’nin yeni Türkiye Yüzyılı’nda en başarılı kentsel dönüşümlere ev sahipliği yapacağını ifade etti.