Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, ilçeye bağlı Oluklu Çunur Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, zeytin bahçesinde ilaçlama yapan Mutafa Kötüg’ün (29) kullandığı 33 N 3419 plakalı traktör, 25 metrelik uçuruma düştü. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Kötüg’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Mustafa Kötüg, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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