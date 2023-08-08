Osmaniye-Kadirli kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Kadirli Osmaniye karayolu Karabacak köyünde meydana geldi. İddiaya göre 46 N 0278 plakalı otomobil ile 34 GBC 670 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar İtfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.