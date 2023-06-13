Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Düziçi İrfanlı Mahallesi, Dr. Yılmaz Sevinç caddesinde meydana geldi. Ali Kırmıt idaresindeki 80 AEB 859 plakalı otomobil ile Burak Kaya idaresindeki 80 DY 233 idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan KGYS direğine çarptı. Araçta bulunan sürücü Ali Kırmıt yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ali Kırmıt olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.