Osmaniye’de Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan trafik standında bilgilendirme yapıldı, çocuklara ‘kırmızı düdük’ ve ‘jandarma çocuk dergisi’ dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince “Trafik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde bir alışveriş merkezinde stant açıldı. Bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulan görevliler, çocuklara ve vatandaşlara kırmızı düdük ile jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.

Ayrıca, merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi Cevdetiye İlkokulu’nda öğrencilere yönelik, trafiğin önemi ile ilgili sunum yapılıp, bilinçlenmeleri hedeflendi.

Karayolu Trafik Haftasında, trafik güvenliği bakımından karayolunu kullanan yaya, yolcu ve sürücülerin dikkatini trafik olgusu üzerine çekerek, “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz”, “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” ve “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” sloganlarıyla insanları duyarlı hale getirmenin hedeflendiği belirtildi.