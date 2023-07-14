Osmaniye Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı kent merkezinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında klima ve genel temizlik denetimi yaptı.

Osmaniye Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşların toplu taşıma araçlarını sorunsuz kullanabilmeleri için klima denetimi yaptı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle kent genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan özel halk otobüslerinin klimalarının çalışıp çalışmadığı kontrol edildi. Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’ne uymayarak kliması çalışmayan toplu taşıma araçlarına ekipler tarafından cezai işlem uygulanırken, klimanın çalışmasında eksikleri olan araçlara da uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, kent genelinde yapılan denetimlerde özel halk otobüsü şoförlerine genel temizlik konularında da uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.