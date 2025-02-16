Osmaniye’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen C.E., S.Ç. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan C.E. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken. M.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.