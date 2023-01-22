Osmaniye’de yaralı bulunarak tedavi altına alınan şahin, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salındı.

Osmaniye’de yaralı bulunarak tedavi altına alınan şahin, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salındı.

Osmaniye’de bir süre önce vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ve Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı bakım merkezine teslim edilen şahinin tedavisi tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan ve beslenen şahin, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ali Kurtuluş tarafından Kastabala Kuş Cenneti’nde doğaya bırakıldı.