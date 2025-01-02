Fransızlara karşı ‘At üzerinde uçar gibi savaşan kadın’ olarak tarihe geçen Rahime Hatun’u konu alan “Tayyar Rahime” tiyatro oyunu sahnelendi. Tayyar Rahime’nin savaş sırasında başarılarının sahnelendiği oyunda zaman zaman duygu dolu anlar yaşarken oyuncular da sergiledikleri performansla seyirciden tam aldı.

Osmaniye Belediyesi’nin Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle “Tayyar Rahime” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından etkinliğin devamında katılımcılara kahramanlık türküleri dinletildi. Osmaniyeli Kuvayi Milliye kahramanlarının anlatıldığı video gösterimiyle devam etkinlikte Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’nun güneyini işgal eden Fransız güçlerine karşı savaşan Rahime Hatun’u anlatan “Tayyar Rahime” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Rahime Tayyar’ın savaşa katılmasıyla birlikte savaş esnasında kahramanlık destanlarına yer verilen kasının gücüyle kazanılan başarılara yer verildi. Fransızlarla girilen savaşta ‘At üzerinde uçar gibi savaşan kadın’ olarak tarihe geçen Tayyar Rahime, birlikte savaştığı silah arkadaşlarıyla beraber şehit düşmesinin anlatılmasıyla sona eren oyunda zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Etkinlik, protokol mensuplarının tiyatro ekibiyle anı ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.