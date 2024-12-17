Osmaniye’de tarihi köy enstitüsünde çıkan yangın itfaiyenin ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Osmaniye Düziçi ilçesi Fen Lisesi yerleşkesinde bulunan tarihi köy enstitüsü binasında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından tarihi köy enstitüsünün çıkan yangını söndürürken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekiplerin incelemesi sürüyor.