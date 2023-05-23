Osmaniye’de, Sosyal Girişimcilik Uyum ve Güçlendirme Projesinin hayata geçirildiği bildirildi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) yerelde uygulayıcısı olduğu, Avrupa Birliği finansmanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonunda yürütülen, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi’nin (SEECO) başlangıç toplantısı Osmaniye Belediyesi’nde gerçekleştirildi. İstişare toplantısına, Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, önceki dönem başkan yardımcısı ve meclis üyesi Sehavet Aslankurt ve kadın kooperatifleri temsilcileri ile pek çok davetli katıldı. Toplantıda, DOĞAKA uzmanı ve SEECO Projesi odak kişisi Ali Kıncal, SEECO Projesinin faaliyetlerine odaklanan sunumunu yaptı.

İstişare toplantısında, potansiyel faydalanıcıların Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından projenin bölge faaliyetleri hakkında bilgilendirilip, gelecekte kurulması düşünülen benzer tesisler için fikirleri alınarak, proje ile ilgili soruları yanıtlandı. SEECO Projesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankasının koordinasyonunda, DOĞAKA’da dahil olduğu beş kalkınma ajansı tarafından yerelde yürütülmekte olduğu kaydedildi.

Dünya Bankasının çevre ve sosyal çerçevesinde, kurulacak tesislerden etkilenecek paydaşlar ve potansiyel faydalanıcıların katılımı ile kamuoyu ile istişare toplantıları yapılması gerekmekte olduğu belirtildi.