Osmaniye Valili tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ile gaziler ve aileleri onuruna yemek düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, bir restoranda düzenlenen programın başında şehit aileleri ve gaziler ile ailelerinin bulunduğu tüm masaları tek tek dolaşarak hatırlarını sordu. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın devamında şehitler için dua edildi.

Vali Yılmaz konuşmasında, “15 Temmuz tarihimizde asla unutulmayacak kara bir leke, hain bir saldırıdır ama altın harflerle yazılmış şanlı bir direniş ve şanlı bir zaferle sonuçlandı. O gün eğer siz şanlı gazilerimiz, kahraman şehitlerimiz olmasaydı belki de bugün düşünemeyeceğimiz kadar kötü bir durumda, Allah korusun, düşman ayakları altında milli, manevi değerlerimiz çiğnenmiş olacaktı. Bunların bilemedikleri, yabancı oldukları büyük bir Türk Milleti var ve bunlar bu milletin evlatlarının ne yapacağını bilmiyorlardı. Bilemiyorlardı çünkü bu devlete, bu millete, bu topraklara yabancılaşmışlar, bu devlete düşman hale gelmişlerdi. Bu devletin, bu milletin paralarıyla, alın teriyle alınmış uçakları, tankları bu millete çevirdiler. Dünya tarihinin belki de görmüş ve görebileceği en sinsi terör örgütlerinden biridir" diye konuştu.