Osmaniye’de düzenlenen okullar arası Gençler Kız ve Genç Erkekler Ragbi Turnuvası heyecan dolu finallerle sona erdi.

Osmaniye Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençler Kız ve Genç Erkekler Ragbi turnuvası Osmaniye Atletizm Pistinde oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi. Dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Kadir Dündar, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. Her 2 kategoride de ilk iki sırayı alan takımlar, 12 Şubat 2025 tarihinde Kayseri’de düzenlenecek olan bölge finallerinde Osmaniye’yi temsil edecek.

Ragbi şampiyonasında genç kızlar kategorisinde birinci Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi, ikinci TOBB Fen Lisesi, üçüncü Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi, dördüncü Devlet Bahçeli Fen Lisesi oldu. Genç erkekler kategorisinde birinci TOBB Fen Lisesi, ikinci Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi, üçüncü Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi, dördüncü Devlet Bahçeli Fen Lisesi oldu.