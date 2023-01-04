Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi uzmanlarınca, öğrencilere ’güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı’ anlatıldı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi uzmanlarınca, öğrencilere ’güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı’ anlatıldı.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi’nde eğitim programı düzenlendi. Uzman personeller, öğrenci ve öğretmenlere “Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı” konularında sunum yaparak ayrıntılı bilgiler verdi.

Konuyla ilgili basımı yapılan afişlerin, yurdun farklı noktalarına asıldığı, hazırlanan el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme faaliyetleri düzenlendiği aktarıldı. İl Emniyet Müdürlüğünce SİBERAY Programı çerçevesinde tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.