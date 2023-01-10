Osmaniye’de belediye tarafından kent genelinde peyzaj düzenleme ve refüj çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Osmaniye’de belediye tarafından kent genelinde peyzaj düzenleme ve refüj çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Osmaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde peyzaj düzenleme ve refüj çalışmalarının D-400 Karayolu Musa Şahin Bulvarı boyunca devam ettiği kaydedildi. Bu çerçevede toprak dolgu işlemleri başlatıldığı, damlama sulama sistemi de döşenerek refüjlerde ağaçlandırma yapılacağı ifade edildi.Bordür boyamaları ve çiçek dikimlerinin ardından daha renkli bir görünüme sahip olacağı aktarılan refüjlerin modern bir görüntüye kavuşacağı da belirtildi.

Ayrıca kenti güzelleştirmek adına devam eden peyzaj çalışmaları çerçevesinde kent genelinde bulunan dönel kavşak ve parklarda da bakım-onarım çalışmalarının sürdüğü de ifade edildi. Belediye tarafından dönel kavşakların bordürleri ile kavşak içerisinde bulunan Türk bayraklarının boyanarak daha güzel bir görünüme kavuşmasının sağlanacağı, mevsimlik çiçeklerin dikilmesiyle de kavşakların renklendirileceği bildirdi.

Parklarda ot biçme ve çiçeklendirme gibi çalışmaların yanı sıra ana arter ve ara sokaklarda dalları yollara doğru sarkan ağaçlarda da budama çalışmaları yapan ekiplerin kentin daha güzel ve modern görünüme kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam edeceği dile getirildi.