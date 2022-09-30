Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hacı Hüseyin Torun, Duygu Torun ve Ramazan Torun’un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Düziçi ilçesi Yeşildere Köyü Ağalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Hüseyin Torun idaresindeki 80 FH 202 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada aynı aileden Hacı Hüseyin Torun, Erhan Torun, Gülay Torun, Duygu Torun, Can Torun, Ramazan Torun ve Zeynep Torun yaralandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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