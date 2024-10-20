Osmaniye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Ormanlar için el ele veriyoruz’ etkinliği düzenlendi.

Osmaniye’de "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği çerçevesinde orman temizliği yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik, Çiftmazı mesire alanında temizlik yapıldı. Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, doğadan topladıkları atıkları çöp kutularına taşıdı.