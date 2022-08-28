Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi İlbistanlı köyü Kozalık mevkiinde ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan ekipler, karadan müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına aldı.

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