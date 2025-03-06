Osmaniye’de 250 sporcunun katıldığı Okul Sporları Atletizm Müsabakaları sona erdi.

Osmaniye Atletizm Pisti’nde Küçükler ve yıldızlar kategorilerinde, gerçekleştirilen yarışmalara toplam 250 sporcu katıldı. Küçükler kategorisinde kadınlar ve erkekler; 60 metre, 800 metre, 1000 metre, fırlatma topu ve uzun atlama branşlarında mücadele etti. Yıldız erkekler ve kadınlar kategorisinde ise 60 metre, 200 metre, 800 metre, 1500 metre koşu, 100 metre engelli koşu, yüksek atlama, uzun atlama, cirit atma, gülle atma ve 5x80 bayrak yarışı gibi birçok farklı branşta kıyasıya mücadele yaşandı. Dereceye giren sporculara ve takım olarak ödül kazanan okullara madalya ve kupaları; Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş ve öğrencilerin beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Atletizme olan ilginin her geçen yıl artmasıyla birlikte, Osmaniye’de sporun gelişimine katkı sağlayan bu tür organizasyonların devam edeceği belirtildi.