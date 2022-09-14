Osmaniye’de 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte narkotik polisleri okul önleri ve çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdı. Şüpheli görülen şahısların üst araması yapılırken, öğrenci ve velilere de narkotik bilgilendirilmesi yapıldı.

Osmaniye’de 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte narkotik polisleri okul önleri ve çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdı. Şüpheli görülen şahısların üst araması yapılırken, öğrenci ve velilere de narkotik bilgilendirilmesi yapıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde ve çevrelerinde uygulamalarını sıklaştırdı. Motosikletli polis timlerinin de destek verdiği uygulamada, okul çevresinde şüpheli görülen şahısların üst araması yapılırken, ailelere ve öğrencilere de narkotik bilgiler içiren broşürler dağıtıldı.

Polislerin okul önlerinde ve çevresinde uygulama yapmasını memnuniyetle karşılayan veliler, “Polislerin okul önlerinde olması güzel bir uygulama, en azından kötü niyetli insanları uzak tutuyor. Çok memnunuz. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli, gözümüz arkada kalmıyor” dedi.