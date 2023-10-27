Osmaniye’de öğrenciler, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde koreografi çalışması gerçekleştirdi.

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi, Güneysu İlkokulu ve Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu’ndan 1000 öğrenci okul bahçelerinde ’Türkiye haritası’, ’Türkiye Yüzyılı’, ’100. Yıl Logosu’, ’Ay Yıldız’, ’29 Ekim’, ’Cumhuriyet’, Anka, Togg, Kaan, Akıncı, SİHA, Hürkuş gibi yerli ve milli teknoloji hamlelerimizin koreografisini yaptı.

Öğrencilerin gösterisi dron ile görüntülendi.