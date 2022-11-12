Deprem tatbikatına akşam yemeğinde öğrenciler ise, AFAD ekiplerinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda “Çök-Kapan-Tutun” hareketleriyle kendilerini korumaya aldıklarını söylediler.

Soba kurarken ve yakarken hayat kurtaran tavsiyeler

Soba kurarken ve yakarken hayat kurtaran tavsiyeler

Türkiye geneli 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde saat 18.57’de deprem anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı başladı. Karacaoğlan Erkek Yurdu’nda akşam yemeğinde tatbikat depremine yakalanan öğrenciler deprem sirenin çalmasının ardından “Çök-Kapan-Tutun” taktiğiyle kendilerini masaların altında korumaya aldı. Deprem tatbikatının bitmesinin ardından normale dönen öğrencilere tatbikat esnasında kent protokolü de eşlik etti.

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