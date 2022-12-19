Osmaniye’de son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Osmaniye’de son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-19 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Ev, iş yeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 770.91 gram bonzai maddesi, 1.91 gram eroin, 73.25 gram metamfetamin, 65.63 gram esrar, 2.62 gram fubinaca maddesi, 56 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 3 bin 330 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şüpheliden 9’u sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.