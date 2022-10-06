Osmaniye’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine “reflektif yelek” dağıtıldı.

Osmaniye’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine “reflektif yelek” dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle trafikte alınan yeni önlemler çerçevesinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine akşam saatlerinde seyahat ederken reflektif yelek giyme zorunluğu getirildi. Bu çerçevede Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkmen Beldesi’nde 100 sürücüye “Görünür Ol Hayatta Kal” sloganıyla “reflektif yelek” dağıtıldı. Reflektif yelek giymenin artık bir zorunluluk olduğunu halka duyurmak, toplumsal farkındalığı artırmak ve kazalarının önüne geçebilmek amacıyla düzenlenen programda, sürücülere Karayolu Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilerek, özellikle gece saatlerinde sürücülerin trafikte daha fazla görünür olabilmeleri için reflektif yelek giymelerinin kazaları ve can kayıplarını azaltmada önemli rolü olduğu anlatıldı.

Programda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, trafik kurallarına hassasiyetle uyulmasının kazaları azaltmada önemli bir rolü belirterek sürücülere kazasız günler diledi.

Programa Vali Erdinç Yılmaz’ın aynı sıra Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak ve Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan katıldı.