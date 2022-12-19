Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Bostanlar köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin A. kullandığı motosikletiyle, Fatih Ş. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, Hüseyin A., motosikletin üzerinden yola savruldu. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

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