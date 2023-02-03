Osmaniye’de polis ekipleri şehir genelinde ikinci el motosiklet bisiklet alım satım ve tamir yapan 41 işyerini denetledi.

Osmaniye’de polis ekipleri şehir genelinde ikinci el motosiklet bisiklet alım satım ve tamir yapan 41 işyerini denetledi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehir genelinde, ikinci el motosiklet bisiklet alım satım ve tamiri yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Denetimde 41 iş yeri kontrol edilirken, trafikteki motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik de uygulama yapıldı. Polis ekipleri durdurduğu 195 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsünün evraklarını kontrol etti. Uygulamada, şasi numarası kazınmış, üzerinde çalıntı plaka bulunan çekme belgeli motosiklet sürücülerine işlem yapıldı.