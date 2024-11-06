Osmaniye’de 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye Cevdetiye beldesi Kadirli yolunda meydana gelen kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı zeytin yağı yüklü traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ve Fırat Mensiz isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Beyazıt Arık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ersel Keleş’in ve çevredeki özel hastanelere kaldırılan Mutluhan Güzel ve Harun Üzüm’ün tedavileri devam ediyor.

Kaza sonrası trafiğe kapanan Osmaniye-Kadirli yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe tekrar açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.