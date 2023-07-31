Osmaniye Belediyesi ekiplerince, Alibeyli Mahallesi ve Karaçay Mesire Alanında genel temizlik çalışması yapıldı. Ekipler, yollarda sürücülerin görüş açılarını etkileyecek şekilde dalları uzayan ağaçları budayıp, yol kenarlarındaki otları biçtikten sonra temizledi. Ayrıca, deprem dolayısıyla tadilat sonrası binalardan çıkan moloz yığınları da iş makinaları ile kaldırıldığı belirtildi.

Osmaniye Belediye Temizlik İşleri, İnşaat Amirliği ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kentteki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde genel temizlik çalışması başlatıldı. Alibeyli Mahallesinde yürütülen çalışmalar sırasında, yollara sarkan ağaçların dalları budanırken, kaldırım ve parklardaki otlarda biçilerek temizlendi. Ekipler, depremlerde hasar gören binalarda yapılan tadilat çalışmaları sırasında çıkan moloz yığınlarını da iş makinaları ile bulundukları yerden kaldırdı. Yol kenarları ve parklar süpürülerek genel temizliği yapılıp daha güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Alibeyli Mahalle Muhtarı Ahmet Loş, genel bir temizlik çalışması yapıldığını, yol kenarlarındaki otların biçilip, dalları uzayan ağaçların budandığını belirterek, “Mahallemizdeki tüm cadde ve sokaklarında temizlik çalışmamızı sürdüreceğiz. Bu çerçevede, Belediye Başkanımız Kadir Kara başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Diğer yandan Karaçay Mesire Alanında da genel temizlik çalışması yapıldı. Dalları uzayan süs bitkileri ve ağaçlar budanırken, büyüyen otlar da biçme makinaları ile temizlendi. Kaldırım taşları ise boyanıp, zarar gören yerlerin ise onarımı yapıldı. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı Osmaniye Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Çalışmaların kent genelindeki tüm mahallelerde ve parklarda sürdürüleceği kaydedildi.